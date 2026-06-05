Москва5 июнВести.России необходимо укреплять систему противовоздушной обороны из-за атак киевского режима на инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Он признал, что украинские налеты "ничего хорошего" России не несут.
Для нас это означает только одно: мы должны укреплять свою безопасность, укреплять систему противоракетной обороны, ПВО укреплять, и мы будем это делатьсказал Путин
Ранее Путин заявил, что российскую систему ПВО стоит усиливать и РФ будет этим заниматься, однако у Украины противовоздушной обороны нет вовсе.