Путин высказался за укрепление ПВО в связи с атаками на инфраструктуру РФ

России необходимо укреплять систему ПВО, заявил Путин Путин высказался за укрепление ПВО в связи с атаками на инфраструктуру РФ

Москва5 июн Вести.России необходимо укреплять систему противовоздушной обороны из-за атак киевского режима на инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Он признал, что украинские налеты "ничего хорошего" России не несут.

Для нас это означает только одно: мы должны укреплять свою безопасность, укреплять систему противоракетной обороны, ПВО укреплять, и мы будем это делать сказал Путин

Ранее Путин заявил, что российскую систему ПВО стоит усиливать и РФ будет этим заниматься, однако у Украины противовоздушной обороны нет вовсе.