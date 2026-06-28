22:01 28 июня 2026 22:12 28.06.2026Виктория РассейкинаОбществоПутин: необходимо наращивать производство средств ПВОПутин: необходимо наращивать производство средств ПВО© Кадр телеканала "Россия 24"Следите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква28 июнВести.Об этом президент России Владимир Путин сказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".Читайте такжеПутин: Украина предлагает ограничить территорию, где проходят боевые действия22:06 Путин о переговорах с Украиной: контакты и новые предложения есть22:05 Путин назвал борьбу с дронами одной из важнейших задач16:58 12 июнПутин: идет работа по изготовлению дронов, управляемых со спутника16:40 12 июнРоссии необходимо укреплять систему ПВО, заявил Путин19:06 5 июнПутин сравнил системы ПВО России и Украины20:16 4 июнПутин заявил о необходимости для РФ самостоятельно производить важную продукцию16:31 14 маяПутин: ВС РФ должны сосредоточиться на окончательном разгроме противника в СВО21:04 9 маяОбщество28.06.2026