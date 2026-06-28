Путин: Украина предлагает ограничить территорию, где проходят боевые действия Путин: Украина предлагает ограничить территорию, где проходят боевые действия

Москва28 июн Вести.Об этом президент России Владимир Путин сказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".