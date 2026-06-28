22:06 28 июня 2026 22:12 28.06.2026Виктория РассейкинаПолитикаПутин: Украина предлагает ограничить территорию, где проходят боевые действияПутин: Украина предлагает ограничить территорию, где проходят боевые действия© Кадр телеканала "Россия 24"Следите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква28 июнВести.Об этом президент России Владимир Путин сказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".Читайте такжеВладимир Путин: украинский режим заплатит за свои преступления на курской земле22:09 Путин о переговорах с Украиной: контакты и новые предложения есть22:05 Путин: ВСУ наносят удары, чтобы привести к расколу в российском обществе22:04 Путин заявил, что мирные переговоры были прерваны по инициативе Киева19:23 23 июнПутин назвал четыре условия для проведения переговоров с Украиной17:48 23 июнПутин: Москва готова вести переговоры с учетом исторической перспективы17:15 12 июнПутин: в основе конфликта на Украине – госпереворот и подавление всего русского21:19 4 июнПутин: если установится мир, борьба за власть в Киеве обострится кардинально20:47 4 июнПолитика28.06.2026