Путин объяснил, для чего Киев предложил ограничить бои четырьмя регионами Путин ответил на предложения Киева ограничить территорию боевых действий

Москва29 июн Вести.Киевский режим выступил с предложением ограничить боевые действия четырьмя регионами для переброски сил с других участков. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По словам главы государства, России было предложено ограничить боевые действия четырьмя территориями: Херсонской и Запорожской областями, ДНР и ЛНР.

Тоже понятно почему - потому что это даст, если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона пояснил президент

Ранее в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" Путин сообщил о значительных успехах российских войск в районе Константиновки. По словам главы государства, подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль 96% города и продолжают активное продвижение.