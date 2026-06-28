Москва28 июн Вести.Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" сообщил о значительных успехах российских войск в районе Константиновки. Глава государства отметил, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль 96% города и продолжают активное продвижение.

96% города в наших руках. 4-я бригада зачищает город, а 6-я дивизия группировки "Юг" обошла уже Константиновку и вышла к Алексеево-Дружковке заявил Путин

Говоря о ситуации на добропольском направлении, президент сообщил, что российские бойцы прорвали "считавшуюся неприступной" трехрядную линию инженерных заграждений, зашли в населенный пункт Анновка и с севера подошли к Доброполью. По словам верховного главнокомандующего, заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ за этим городом нет, противник пытается в спешке создать лишь локальные опорные пункты.