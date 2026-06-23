Путин сообщил о продвижении российских войск в районе Константиновки Путин заявил, что российские войска практически добирают Константиновку

Москва23 июн Вести.Президент России Владимир Путин заявил о продвижении российских войск в районе Константиновки и сообщил, что город находится на завершающем этапе боевых действий.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время встречи с выпускниками высших учебных заведений силовых ведомств, включая Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардию, МВД, Следственный комитет и ФСИН.

Наши ребята сейчас добирают практически Константиновку. Но там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается сказал Путин

22 июня в интервью ИС "Вести" советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что в Константиновке осталось не более 200-300 украинских боевиков. Он выразил мнение, что Киев готовится к сдаче населенного пункта в ближайшее время.