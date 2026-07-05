Москва5 июл Вести.Динамика на фронте с каждым днем неумолимо становится хуже для киевского режима. Военнослужащие ВС РФ планомерно продвигаются, их результат виден. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Наши войска продвигаются. Константиновка — это очень существенный рубеж, он является важнейшим шагом на пути взятия общего укрепрайона Краматорск и Славянск. Здесь ни у кого не должно быть сомнений, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретные результаты отметил представитель Кремля

Ранее Песков заявил, что киевский режим считал город Константиновка в ДНР неприступной крепостью, однако российские военные доказали обратное.

Как сообщалось, Вооруженные силы РФ 3 июля полностью освободили Константиновку в ДНР.