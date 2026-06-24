Песков: ситуация на фронте становится все хуже для Киева

Песков заявил о приближении необратимых процессов для Киева Песков: ситуация на фронте становится все хуже для Киева

Москва24 июн Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация для Киева на линии боевого соприкосновения продолжает ухудшаться и со временем может достичь точки невозврата.

По словам представителя Кремля, российские войска продолжают продвижение на различных участках фронта, а текущая динамика складывается не в пользу украинской стороны.

Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. Динамика очевидна: наши военные продвигаются по всему фронту. И в определенное время наступят уже необратимые процессы для киевского режима сказал Песков

Он также связал увеличение числа атак со стороны Киева на объекты гражданской инфраструктуры с положением украинской стороны на фронте, отметив, что таким образом украинские власти пытаются реагировать на происходящие события.