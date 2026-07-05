Москва5 июлВести.Настоящая война уже идет, так как за Киевом стоят западные страны. Об этом Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что то, что начиналось как специальная военная операция, сейчас продолжается как война из-за вовлеченности в конфликт западных стран.
Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру. В этих условиях мы должны отдавать себе отчет – киевский режим способен на всесказал Песков
Ранее Песков заявил, что специальная военная операция на Украине продолжится.