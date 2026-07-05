Песков заявил, что настоящая война уже идет, так как за Украиной стоит Запад Песков: уже идет настоящая война, потому что за Киевом стоит Запад

Москва5 июл Вести.Настоящая война уже идет, так как за Киевом стоят западные страны. Об этом Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что то, что начиналось как специальная военная операция, сейчас продолжается как война из-за вовлеченности в конфликт западных стран.

Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру. В этих условиях мы должны отдавать себе отчет – киевский режим способен на все сказал Песков

Ранее Песков заявил, что специальная военная операция на Украине продолжится.