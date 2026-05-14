Песков напомнил о нарушенном обещании Зеленского остановить войну Песков: нынешний киевский режим пришел к власти на обещаниях остановить войну

Москва14 мая Вести.Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение пришли к власти на обещании остановить войну, но сделали все наоборот, заявил в эфире одного из федеральных каналов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Это режим, который пришел к власти во главе с Зеленским на волне собственных обещаний не допустить продолжения войны и остановить войну. Они сделали совсем обратное сказал Песков

Ранее пресс-секретарь президента отметил, что именно киевские власти являются главными виновниками той катастрофы, что сейчас происходит на Украине.