Москва19 июнВести.Киев находится в трудном положении, ситуация на фронте для украинской стороны скоро станет катастрофической. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
По его словам, атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву связаны с ухудшением ситуации на поле боя для Киева.
Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связаносказал представитель Кремля, комментируя атаку украинских БПЛА на Москву в четверг, 18 июня
Киев продолжает свою линию, не нацеленную на переговоры, подчеркнул Песков.