Песков: ситуация на фронте скоро станет для Киева катастрофической

Песков: ситуация на фронте для Киева становится катастрофической Песков: ситуация на фронте скоро станет для Киева катастрофической

Москва19 июн Вести.Киев находится в трудном положении, ситуация на фронте для украинской стороны скоро станет катастрофической. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву связаны с ухудшением ситуации на поле боя для Киева.

Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано сказал представитель Кремля, комментируя атаку украинских БПЛА на Москву в четверг, 18 июня

Киев продолжает свою линию, не нацеленную на переговоры, подчеркнул Песков.