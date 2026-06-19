Песков: Киев продолжает атаки на РФ, эта линия не направлена на переговоры

Киев продолжает удары по РФ, это не ведет к переговорам, заявил Песков Песков: Киев продолжает атаки на РФ, эта линия не направлена на переговоры

Москва19 июн Вести.Киевский режим, продолжая атаки на территорию России, придерживается своей линий, не направленной на переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал совершенную украинскими БПЛА атаку на Москву 18 июня.

Киевский режим продолжает свою линию, это не линия на переговоры сказал Песков

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, это связано с тем, что Киев сейчас в очень трудном положении, а ситуация на фронте совсем скоро станет для украинской стороны катастрофической.

Ранее отмечалось, что совершенная Украиной попытка атаки беспилотниками на Москву 18 июня стала самой масштабной за последние годы.