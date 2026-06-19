Москва19 июнВести.Киевский режим, продолжая атаки на территорию России, придерживается своей линий, не направленной на переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал совершенную украинскими БПЛА атаку на Москву 18 июня.
Киевский режим продолжает свою линию, это не линия на переговорысказал Песков
Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, это связано с тем, что Киев сейчас в очень трудном положении, а ситуация на фронте совсем скоро станет для украинской стороны катастрофической.
Ранее отмечалось, что совершенная Украиной попытка атаки беспилотниками на Москву 18 июня стала самой масштабной за последние годы.