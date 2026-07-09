Песков: удары Киева по России только продлевают спецоперацию Песков: удары Киева по России только продлевают спецоперацию

Москва9 июл Вести.Чем больше ударов Киев будет наносить по РФ, тем сильнее Россия будет расширять зону безопасности на границе с Украиной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что удары Киева якобы приблизят мирное урегулирование.

Чем больше киевский режим будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зоны безопасности. Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени - не можем точно сказать в какой, - но это точно приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону отметил он в беседе с журналистами

Он добавил, что Кремль видит некую двоякость в позиции США, которые продолжают поставки вооружений Киеву, но и сохраняют попытки способствовать мирному процессу.