Кремль назвал заблуждением веру США в пользу военных ударов по РФ Песков прокомментировал слова Трампа об ударах по НПЗ России

Москва9 июл Вести.Администрация США заблуждается, полагая, что военное давление и удары по территории России помогут выйти на мирный трек урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, новые шаги по нагнетанию напряжённости лишь затянут проведение специальной военной операции и заставят Москву расширить контролируемые рубежи.

Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию... это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону пояснил Песков

При этом на вопрос о том, видит ли Москва в заявлениях Вашингтона официальный возврат к курсу на эскалацию, он ответил отрицательно.

Ранее, 8 июля, президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским в Анкаре назвал удары по российским нефтеперерабатывающим заводам эскалацией, однако допустил, что она "может помочь закончить" конфликт.

В ответ на подобные действия президент РФ Владимир Путин 4 июля заявлял, что новые попытки ударов по российской гражданской инфраструктуре вынудят военных создавать всё более масштабную зону безопасности на сопредельной территории. Он также отметил, что целью западных сторонников продолжения боевых действий является не достижение мира, а война с Россией "до последнего украинца".