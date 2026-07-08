Удары Киева по НПЗ Трамп назвал эскалацией, которая поможет завершить конфликт Удары по российским НПЗ Трамп назвал эскалацией, ускоряющей завершение конфликта

Москва8 июл Вести.Удары Киева по объектам энергетической инфраструктуры РФ являются эскалацией, но могут ускорить завершение конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

Это заявление американский лидер сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

Это эскалация, но это эскалация, которая может помочь завершить конфликт заявил Трамп

Госсекретарь США Марко Рубио согласно кивнул, услышав эти слова. До этого он предположил, что удары украинских беспилотников вглубь России создадут "условия для переговоров" по урегулированию конфликта.

В ходе пресс-конференции Трамп также заявил, что за последние пару недель удалось добиться "большого прогресса" в урегулировании. Кроме того, глава Белого дома отметил, что у него "очень хорошие" отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и анонсировал предстоящий телефонный разговор с российским лидером. По словам американского президента, глава российского государства "хочет закончить конфликт", однако "многие в это не верят".