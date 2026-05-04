Журналист Христофору заявил, что Трамп не простит Зеленскому атаки на РФ

Трамп мстит Зеленскому за удары БПЛА по России, считает журналист Журналист Христофору заявил, что Трамп не простит Зеленскому атаки на РФ

Москва4 мая Вести.Президент США Дональд Трамп не намерен прощать главе киевского режима Владимиру Зеленскому удары украинских беспилотников по территории России, считает кипрский журналист Алекс Христофору.

Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

Посланники Трампа не спешат в Киев. Причины в том, что они якобы не видят смысла в этом. Хотя, как мне кажется, Трамп просто мстит Зеленскому за удары БПЛА по России сказал журналист

Он отметил, что украинские атаки влияют на рост цен на нефть.

По оценке Христофору, именно этим может объясняться отсутствие спешки со стороны представителей Трампа с визитом в Киев. Журналист также предположил, что действия украинской стороны осложняют перспективы мирного урегулирования.

Ранее украинские СМИ сообщали, что спецпосланники Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер откладывают поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах по украинскому урегулированию.

Между тем глава киевского режима призывал Соединенные Штаты не забывать об Украине на фоне обострения на Ближнем Востоке. По мнению Зеленского, Вашингтон должен прилагать усилия по урегулированию двух конфликтов одновременно.