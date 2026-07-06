Ночной удар по Украине стал сигналом Трампу "Страна": ударом по Украине Россия послала сигнал Трампу перед саммитом НАТО

Москва6 июл Вести.Массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), осуществленный российской армией в ночь на 6 июля, стал сигналом для президента США Дональда Трампа перед саммитом НАТО, пишет украинское издание "Страна".

Обозреватели издания полагают, что таким образом Москва показала главе Белого дома, что не готова отступать от своих требований по Донбассу.

Цель [удара] … показать Трампу, что РФ не будет отступать от своих требований по Донбассу и готова наращивать удары по Украине даже несмотря на потери, вызванные украинской кампанией обстрелов НПЗ и логистики в Крыму говорится в статье

Издание также отмечает, что США не торопятся помогать Украине закрывать небо от российских ударов, в результате чего наиболее защищенный город страны – Киев – "пропускает десятки ракетных ударов из-за дефицита перехватчиков".

В публикации выражены сомнения относительно "потепления" Трампа к Украине и лично главе киевского режима Владимиру Зеленскому, о чем в последнее время часто пишет западная пресса. Несмотря на неоднократные просьбы Зеленского, Вашингтон не усилил поставки противоракет, что "вызывает большие вопросы к теориям о том, что американский президент развернул курс и готов оказать поддержку Украине", отмечает издание.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе высокоточным оружием по ключевым предприятиям украинского ВПК. В Киеве поражены пять предприятий и заводов.

Тем временем киевский режим в ночь на 6 июля произвел массированную атаку беспилотниками по российским регионам. Как указали в МО РФ, целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО показать западным спонсорам свою готовность бить по России.

Саммит НАТО пройдет 7-8 июля в Анкаре. Трамп, у которого намечена серия мероприятий в рамках саммита, прибудет в Турцию 7 июля. Британская The Telegraph пишет, что Зеленский не примет участия в основной программе мероприятия. Кроме того, украинскому вопросу в целом планируется уделить меньше внимания, чтобы "не расстроить" президента США.