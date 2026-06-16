BZ: Украине не стоит рассчитывать на возвращение прежней поддержки от США

BZ: Украина не сможет вернуть прежнюю поддержку США BZ: Украине не стоит рассчитывать на возвращение прежней поддержки от США

Москва16 июн Вести.Украине не стоит рассчитывать на возвращение всеобъемлющей помощи и поддержки от США. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Отмечается, что американский президент Дональд Трамп продолжает контакты с Москвой и говорит о необходимости переговоров.

Пока президент США продолжает звонить, отправлять переговорщиков в Москву и публично говорить о переговорах, вероятность возврата к той политике максимальной поддержки Киева, от которой Трамп отказался после своего второго вступления в должность, снижается говорится в материале

Именно в этом заключается проблема для главы киевского режима Владимира Зеленского, отмечается в публикации. С украинской точки зрения речь уже давно идет не только о поставках оружия или ситуации на фронте, киевский режим хочет добиться усиления давления на Россию.

Сообщалось, что на полях саммита G7 Трамп заявил журналистам, что провел "очень хорошую" беседу с президентом России Владимиром Путиным.