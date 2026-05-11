В США заметили "отдаление" Зеленского от Вашингтона NYT: Зеленский начал отдаляться от США на фоне паузы в мирных переговорах

Москва11 мая Вести.На фоне охлаждения диалога и паузы в переговорном процессе по Украине глава киевского режима Владимир Зеленский все заметнее отдаляется от США. На это указало издание The New York Times.

В условиях "заморозки" мирных переговоров … Владимир Зеленский, похоже, отдаляется от Соединенных Штатов. … Путь Украины к потенциальному разрыву отношений с США полон неудач и унижений говорится в материале

Глава киевского режима, как следует из статьи, начал публично критиковать Вашингтон "в таких выражениях, которые звучали бы немыслимо еще в прошлом году". В частности, Зеленский жаловался на то, что из-за Ирана у США не осталось времени на Украину. Также глава киевского режима выражал недовольство тем, что часть американских санкций против нефти РФ приостановили на фоне блокировки Ормузского пролива. Помимо этого, как отмечают журналисты, сетовал, что президент США Дональд Трамп оказывает большее давление на Киев, чем на Москву.

8 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов продолжать выступать посредником в российско-украинских переговорах только при наличии реального прогресса. Ощутимых результатов по урегулированию украинского конфликта Вашингтон пока не наблюдает, отметил американский госсекретарь. По словам Рубио, причина такой ситуации в "ряде причин", которые он не стал уточнять.