NYT: на Украине поняли, что не могут рассчитывать на администрацию Трампа

Москва11 мая Вести.В Киеве осознали, что больше не могут полагаться на поддержку Вашингтона после решения США продлить исключения из санкций на российскую нефть, пишет газета The New York Times (NYT).

Издание цитирует неназванных украинских чиновников, которые подтвердили, что администрация Белого дома во главе с президентом Дональдом Трампом решила временно исключить из санкционного режима уже находящуюся в море российскую нефть вскоре после начала конфликта американцев с Ираном.

В начале апреля представители Украины посетили Вашингтон, где попросили не продлевать действие этих исключений. Однако, как рассказали NYT два чиновника из Киева, им заявили, что исключение отменят, но позднее американская администрация все же продлила его.

Этот эпизод подчеркнул, что Киев не может рассчитывать на Вашингтон отметили собеседники издания

Газета в этой связи отметила, что после начала конфликта между США и Ираном глава киевского режима Владимир Зеленский стал предпринимать шаги, чтобы дистанцироваться от Соединенных Штатов, что в статье названо "репетицией расставания".

Администрация Трампа заискивала перед Россией, сократив при этом помощь Украине на 99 процентов пишет NYT

В середине апреля Минфин США выдал генеральную лицензию на сделки по продаже нефти и продуктов переработки из России, погруженных на танкеры до 17 апреля, на срок до 16 мая.

8 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов продолжать выступать посредником в российско-украинских переговорах только при наличии реального прогресса. Ощутимых результатов по урегулированию украинского конфликта Вашингтон пока не наблюдает, отметил американский госсекретарь.