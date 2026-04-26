NYT узнала причину "страшной злобы" Зеленского на американцев NYT: Зеленский страшно зол на поддержавших условия РФ по Украине американцев

Москва26 апр Вести.Поддержка американским лидером Дональдом Трампом условий России в контексте урегулирования конфликта на Украине вызывает раздражение главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом написала газета The New York Times (NYT).

В этой связи украинский политик активно ищет "новых дипломатических и военных партнеров", следует из публикации.

Зеленский страшно зол на американцев, которые продолжают поддерживать условия президента (России Владимира – прим. ред.) Путина (по мирному урегулированию – прим. ред.) сказано в материале

Издание также отметило, что в последнее время претензии Зеленского к Вашингтону относятся к широкому кругу тем – от "неуважительного отношения" к Украине до решения продлить санкционные послабления для российской нефти.

Буквально на прошлой неделе, в понедельник, он раскритиковал планы (спецпосланника Трампа – прим. ред.) Стивена Уиткоффа и (бизнесмена и зятя главы Белого дома – прим. ред.) Джареда Кушнера, главных переговорщиков Трампа, в ближайшее время вновь посетить Москву, хотя они ни разу не были в Киеве обратил внимание автор статьи

Ранее Трамп неоднократно выражал раздражение из-за нежелания Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта. Россия, в свою очередь, не раз заявляла о своей готовности к мирному урегулированию на Украине.