The Spectator: Зеленского на Западе все чаще считают препятствием к миру

"Препятствие для мира": почему Зеленский затягивает конфликт на Украине The Spectator: Зеленского на Западе все чаще считают препятствием к миру

Москва12 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский все чаще воспринимается как препятствие на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

Авторы публикации отмечают, что отношение к Зеленскому на Западе заметно меняется. Если ранее его рассматривали как "политика, сумевшего объединить страну и добиться поддержки западных союзников", то теперь его все чаще связывают с отсутствием прогресса в мирном процессе.

Зеленский, которого долгое время считали героем, объединившим свою страну ... и успешно сплотившим неохотно настроенный Запад на помощь Украине, теперь многими рассматривается, скорее, как препятствие для мира говорится в статье

По мнению издания, сложности для главы киевского режима связаны не только с вопросом урегулирования конфликта. Дополнительным фактором стали коррупционные скандалы, которые, как утверждает журнал, серьезно подорвали доверие украинского общества к власти.

Однако это также самый грязный период президентства Зеленского подчеркивает The Spectator

В Кремле ранее неоднократно заявляли, что Россия выступает за достижение устойчивого мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва заинтересована не во временном перемирии, а в долгосрочном урегулировании конфликта.

В апреле Песков также заявлял, что специальная военная операция (СВО) будет продолжаться до тех пор, пока украинское руководство не проявит готовность к заключению соглашения с Россией.