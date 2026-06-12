Москва12 июнВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский все чаще воспринимается как препятствие на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет британский журнал The Spectator.
Авторы публикации отмечают, что отношение к Зеленскому на Западе заметно меняется. Если ранее его рассматривали как "политика, сумевшего объединить страну и добиться поддержки западных союзников", то теперь его все чаще связывают с отсутствием прогресса в мирном процессе.
Зеленский, которого долгое время считали героем, объединившим свою страну ... и успешно сплотившим неохотно настроенный Запад на помощь Украине, теперь многими рассматривается, скорее, как препятствие для мираговорится в статье
По мнению издания, сложности для главы киевского режима связаны не только с вопросом урегулирования конфликта. Дополнительным фактором стали коррупционные скандалы, которые, как утверждает журнал, серьезно подорвали доверие украинского общества к власти.
Однако это также самый грязный период президентства Зеленскогоподчеркивает The Spectator
В Кремле ранее неоднократно заявляли, что Россия выступает за достижение устойчивого мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва заинтересована не во временном перемирии, а в долгосрочном урегулировании конфликта.
В апреле Песков также заявлял, что специальная военная операция (СВО) будет продолжаться до тех пор, пока украинское руководство не проявит готовность к заключению соглашения с Россией.