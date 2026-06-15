SC: Европа призывает к перемирию на Украине, чтобы дать Киеву передышку

SC: Европа хочет усилить Киев с помощью перемирия на Украине SC: Европа призывает к перемирию на Украине, чтобы дать Киеву передышку

Москва15 июн Вести.Призывы европейских политиков к прекращению огня на Украине связаны с желанием Европы усилить киевский режим, а также предоставить ему передышку, сообщает издание Strategic Culture (SC).

Европейский союз (ЕС) и НАТО привержены идеологии нанесения Москве стратегического поражения, отмечает SC.

Если бы Европа действительно хотела мира, она бы прекратила вооружать киевский неонацистский режим и проявила бы хоть какое-то осмысленное признание давнего требования России устранить коренные причины конфликта подчеркивает SC

Призывы Европы к прекращению огня являются "циничной попыткой" вооружить марионеточный киевский режим, отмечает издание.

Между тем британский журнал The Spectator сообщил, что главу киевского режима Владимира Зеленского все чаще воспринимают как препятствие на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине. Отношение к Зеленскому на Западе заметно изменилось.

Бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель генерал Эрих Вад заявил, что Украине необходимо срочно заключить мирный договор с Россией, чтобы избежать усиления боевых действий и вовлечения в них европейских стран.