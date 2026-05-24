SC сообщило об угрозах Зеленского в адрес России и Запада Strategic Culture: Зеленский угрожает и России, и Западу

Москва24 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский перешел к тактике угроз не только в адрес Москвы, но и в отношении своих западных покровителей. Об этом сообщает аналитическое издание Strategic Culture.

В публикации отмечается, что риторика Зеленского приобретает все более радикальный характер, превращая его в угрозу для безопасности самих сторонников Украины на Западе.

Автор материала характеризует действия главы киевского режима как проявление политического терроризма, направленного на шантаж международных партнеров. В качестве примера приводится высказывание Зеленского о рисках, связанных с возможным сокращением объемов западной помощи или попытками принудить Киев к мирным переговорам.

Рассуждая на эту тему, украинский лидер подчеркнул, что находящиеся в Европе беженцы до сих пор демонстрировали достойное поведение, однако добавил, что невозможно предсказать их дальнейшую реакцию в случае, если западные страны перестанут поддерживать их родину.

По оценке издания, за этими словами скрывается прямой намек на перспективу массовой радикализации украинских мигрантов и возникновения внутренней нестабильности на территории Евросоюза.

В статье подчеркивается, что Зеленский фактически предупреждает ЕС о серьезных социальных потрясениях, которые могут захлестнуть европейские государства, если Запад решит прекратить поддержку Украины или заставит ее пойти на перемирие с Россией.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский заявил, что Зеленский переживает за свое финансовое благополучие из-за налаживания отношений между Россией и США.