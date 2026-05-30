Москва30 мая Вести.Известный историк и политолог Сергей Станкевич считает, что украинское руководство своими действиями, в том числе инцидентами с дронами, стремится втянуть в конфликт с Россией другие европейские страны.

В беседе с KP.RU эксперт прокомментировал слова британского военного аналитика Александра Меркуриса, что глава киевского режима Владимир Зеленский решил прислушаться к предупреждению МИД России об ответных ударах по центрам принятия решений и покинул Киев.

По словам Станкевича, действия Зеленского, включая инциденты с дронами и минными устройствами, направлены на то, чтобы вызвать эскалацию и вовлечь в конфликт другие страны.

Цель – спровоцировать большую европейскую войну, сначала втянув хотя бы еще одну-две страны (Румынию, Молдавию, Эстонию, Белоруссию). Везде мы видим серию неслучайных "дроновых инцидентов". Добавьте недавний скандал с Грецией, обнаружившей у себя в акватории морской безэкипажник со взрывчаткой. А танкер, прибывший недавно в Петербург с миной, обнаруженной под днищем? Мину-то установили в бельгийском Антверпене отметил Станкевич

Эксперт добавил, что действия киевского режима могут использоваться для давления на Россию и срыва дипломатического урегулирования конфликта.

Станкевич подчеркнул, что международные визиты Зеленского и действия отдельных групп в Киеве могут иметь цель сохранения личной безопасности, при этом создавая угрозы для иностранных объектов. Политолог выразил обеспокоенность возможными последствиями таких провокаций для Европы в целом.

Нельзя допустить, чтобы он еще на пару лет навязал такую жизнь Украине, и, не дай Бог, поджег всю Европу заключил политолог

Ранее журнал The Economist со ссылкой на источники в украинских госструктурах написал, что Зеленский настраивает Украину готовиться к еще 2-3 годам боевых действий.