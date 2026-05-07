Москва7 мая Вести.Зеленский явно пытается разыграть тему военного парада в Москве 9 мая. В Ереване он пригрозил, что украинские дроны могут прилететь на этот парад. Атака парада, по мнению кровавого клоуна, заставит Кремль с ним договариваться.

"Этим летом Путин будет решать, что делать дальше – расширять войну или идти дипломатическим путем. Мы должны подтолкнуть его к дипломатии", – хвастливо заявляет нелегитимный.

То есть этот недоумок всерьез считает, что если ему удастся атаковать парад в Москве, то это как-то испугает руководство России. Естественно, реакция России была адекватной. Минобороны РФ заявило, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы в Москве ВС РФ "нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева".

"Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город", – говорится в заявлении.

Но, скорее всего, кровавый клоун на такой ответ и рассчитывал. Его совершенно не интересует судьба украинских граждан, которые неизбежно пострадают при ответном ударе, поскольку атаки на Россию уже приводят к более жестким ответам, и счет тут не в пользу украинцев. Зеленскому важно было покрасоваться перед европейскими хозяевами и Пашиняном показным бесстрашием

В Армении был устроен политический цирк, куда Макрон приехал изображать хозяина, а Зеленский и Пашинян – его верных слуг.

"Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности. Хотя, вполне вероятно, это было под камеру, а потом они чесали языками на привычном им великом и могучем. Не хватает только Трампа с Вэнсом, чтобы принять у неучей зачет по английскому", – объективно прокомментировал политические пляски в Ереване зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев не зря вспомнил Трампа и Вэнса, поскольку позиция США все больше отличается от позиции Европы, и попытки нанести удар по Красной площади только сблизят Вашингтон и Москву. Американский президент не считает действия Зеленского разумными. В интервью Salem News Channel Трамп сказал о положении Киева: "Они теряют территорию", несмотря на то, что Украина может вести боевые действия только благодаря западному оружию.

"Мы продаем его [оружие] НАТО, а они уже распределяют. Скажу так: они [украинцы] имеют возможность сражаться, потому что – независимо от того, великолепна ли техника или не совсем – они имеют возможность воевать", – заявил американский лидер.

Он назвал Зеленского "хитрым человеком" и заявил, что тот "вел себя агрессивно" во время встречи в Белом доме в начале 2025 года.

Примитивную хитрость кровавого клоуна разгадать легко. Если ему 9 мая не удастся нагадить России, он объявит это своими мирными шагами, а если удастся хоть что-то, то он объявит это своей великой победой. Из этой стратегии торчат уши европейских кураторов

Зеленский и его кураторы пытаются выехать на кривой козе, убеждая всех, что Украина вот-вот победит Россию, что, конечно, выглядит абсурдно, смешно и нелепо, но есть ли у них иной выход? Ведь альтернатива выглядит для них катастрофически: признать, что война с Россией была напрасна, что Москва долгое время предлагала Киеву весьма приемлемые и справедливые условия, выполнение которых без проблем разрешило бы конфликт. Но коллективный Запад решил поиграть в гегемона, а Зеленский с готовностью предоставил ему население Украины в качестве пушечного мяса. И любое мирное соглашение сразу вызовет вопросы: а что же тогда в 2019 и в 2022 годах не договорились, когда условия для Киева были намного лучше? Стоило ли это все таких жертв, крови и разрушений?

Поэтому, когда Зеленский говорит о каком-то перемирии, о своих мирных инициативах и планах, он цинично лжет: любой мир означает крах его карьеры и неотвратимое наказание. Но не только его: европейские подсвинки, желающие войны, построили свою политику на противостоянии с Россией, предав интересы народов своих стран и поставив их на грань ядерной войны. Сегодня мир в Европе означает крах такой политики, позор и наказание тех, кто преступно проводил ее в жизнь. Естественно, что ни Зеленский, ни европейские подсвинки, желающие войны, от своей власти добровольно не откажутся, что и является основной проблемой для безопасности Европы

"Нам хотят навязать концепцию "мир посредством силы". Значит, ответить мы можем только "безопасностью России через животный страх Европы". Ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля и односторонние шаги по укреплению доверия не должны быть нашими инструментами по предотвращению большой бойни. Только формирование у Германии и поддерживающей ее "единой Европы" понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации плана "Барбаросса 2.0", – заявил Дмитрий Медведев RT.

Зеленский и его кураторы играют на повышение ставок, но эту стратегию нельзя проводить до бесконечности. Неизбежно придется предъявить содержание карт на руках, а ни для кого не секрет, что их игра – просто блеф. А дальше будет "неотвратимость получения неприемлемого урона", чего с каждым днем избежать становится все сложнее

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"