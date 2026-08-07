Москва7 авг Вести.В мировых СМИ запущена кампания по продвижению нарративов о скором мире. Фронтменом, естественно, является Зеленский, который обещал склонить Россию к миру за 40 дней, а после провала этого плана мир, якобы, ожидается уже до наступления зимы. То, что кровавый клоун постоянно врет и его обещания не имеют ничего общего с реальностью, аналитики, обслуживающие эти нарративы, обходят стороной. Они давят на усталость мирового сообщества от войны и продолжения эскалации и играют на ожидании мира, который, якобы, предлагает Зеленский.

Но вся эта кампания намеренно не раскрывает сути предложений нелегитимного, которые ни к какому миру привести не могут в принципе. В реальности эти нарративы блокируют поиск основы для переговоров; наоборот, делается все, чтобы эту основу уничтожить на корню. Основой для компромисса ими предлагается территориальный вопрос. Якобы все уперлось в часть территории Донбасса, которую Россия хочет получить под свой контроль, а Украина отдавать не хочет. В связи с этим ставится вопрос: стоит ли эта относительно небольшая территория продолжения кровавого конфликта, если Россия получила под свой контроль значительные стратегические пространства, в первую очередь, сухопутный коридор в Крым? Не пора ли Москве остановиться и пойти на компромисс с Киевом?

Начнем с того, что территориальный спор вообще не является основой украинского конфликта. Минские соглашения предполагали возвращение Украине всего Донбасса, но Зеленский из них вышел в одностороннем порядке, о чем не раз официально заявлял. Он не только ничего не сделал для сохранения Донбасса в составе Украины, но и сделал все, чтобы страна продолжала терять территории.

Как только в Киеве начали поддерживать дальнейшее продвижение НАТО на восток и создавать из страны плацдарм для атаки на Россию, украинский конфликт стал неизбежен. Именно этим и обусловлена беспрецедентная помощь коллективного Запада Украине, поскольку это вложение в вооруженную экспансию против России — те самые "разумные инвестиции", о которых говорил Байден.

Речь идет не о создании защиты, а именно плацдарма для нападения и контроля за транспортными коридорами и экспортом товаров в Европу, в первую очередь энергоносителей. Смысл всех пакетов от ЕС заключается либо в блокировке торговли российскими товарами, либо в снижении цены на них до уровня, который Брюссель укажет. Поэтому механизмы украинского конфликта практически не упираются в оставшуюся часть территории Донбасса, а находятся в другой плоскости.

Западные манипуляторы пытаются навязать мнение, что прекращение огня автоматически принесет мир, но это в корне не так. Остановка военных действий не устраняет первопричины конфликта, и они неизбежно возобновятся, если договоренности не будут достигнуты. Москве нужен выход ВСУ из Донбасса как гарантия того, что Киев вообще способен на уступки, а пока это не просматривается. А если договариваться не о чем, то и смысл остановки военных действий теряется.

Давайте предположим, что по каким-либо причинам военные действия остановились по линии фронта. Будет ли Украина наращивать после этого свой военный потенциал? Ответ однозначный: благодаря Зеленскому основной экспортной статьей страны является продажа войны с Россией, и перестроить эту политику никто не собирается; всех, кто мог этому препятствовать, изгнали из страны, посадили, убили. Совершенно неважно, какая территория будет подконтрольна киевской хунте, от нее за западные деньги будет исходить опасность России.

Поэтому вопрос о демилитаризации и денацификации Украины является основным, но западная пропаганда обсуждение этих вопросов блокирует. Сегодня украинцев гонят на кровавую бойню, отлавливая их на улицах, как бродячих собак, за право НАТО ставить свои военные базы на границах России. Где тут интересы простых украинцев? Они изначально тут не заложены.

Была бы украинскому народу польза от нейтралитета и отказа от участия в военных блоках (демилитаризации), что изначально было прописано в ее Конституции? Несомненно. Но тогда нужно забыть о базах НАТО и вообще о любом иностранном военном присутствии на Украине. Сегодня любой украинец, который выступит за мир и дружбу с Россией, гарантированно угодит за решетку; о каком мире в таких условиях можно вообще говорить?

Поджигателям войны крайне опасно говорить о денацификации Украины, поскольку им просто нечего возразить по этому поводу. И что, если военные действия прекратятся, то неонацистская политика Киева как-то прекратится?

Я много раз слышал, что Украина ищет свою идентичность. Но возникает вопрос, а почему эта идентичность должна быть найдена на основе нацизма и неонацизма? Этот неонацизм, который перекочевал в так называемые антироссийские, антисоветские центры, и национализм, и неонацизм — они очень близко друг к другу встали и переплелись заявил президент РФ Владимир Путин на праздновании Дня ВМФ в Петербурге

Поэтому вопрос причин украинского конфликта значительно глубже, чем обычно западные СМИ пытаются показать.

Западные кураторы ставят Зеленскому задачу ничего не уступать России, прикрываясь политической демагогией. При этом и сами они не собираются ни о чем договариваться. Вот как комментирует задиристый петушок Макрон ночные атаки Киева: "В Киеве и его окрестностях Россия вновь выбрала своей целью гражданских лиц. Эта политика террора, проводимая с помощью ракетами и дронов, недопустима. Каждая новая атака лишь укрепляет очевидное: Россия должна заплатить цену за свою агрессию и ответить за свои преступления. Вместе с Украиной мы не поддадимся ни усталости, ни запугиванию. Европейский Союз и его партнеры продолжат наращивать давление на Россию, в том числе посредством новых санкций, одновременно усиливая военную поддержку Украины, чтобы она могла защищаться и оберегать свое население".

Но как тогда объяснить, что именно с помощью политики "террора ракетами и дронами" против гражданского населения Россию хотят принудить к миру? Разве это не откровенный терроризм? Если ЕС усиливает военную поддержку Украины, а не мирный процесс, то война в Европе неизбежна, и по этому поводу за океаном три баяна порвут. А Макрон с настойчивостью тупого дятла продалбливает этот сценарий, работая явно не на интересы Франции.

Если Украина и Европа вместо реального стремления к миру впадут в реваншизм, это будет крайне опасно. Прекращение вооруженного конфликта требует холодного анализа интересов и опасений всех участников. Мирные договоры редко заключаются, когда один получает соблюдение всех его требований в полном объеме, а второй — только перечень обязательств. Настоящее прекращение огня требует механизма, в котором каждая из сторон почувствует хотя бы минимальную безопасность после прекращения боевых действий пишет западный колумнист Advance

Но в нынешней концепции коллективного Запада безопасность России вообще не предусмотрена. Наоборот, Украина продолжает рассматриваться как таран против нее. Поэтому все якобы "мирные инициативы" Зеленского и европейских подсвинков, желающих войны, приводят только к дальнейшей эскалации конфликта и невозможности переговорного процесса. В реальности Европа и Киев закладывают в принцип переговоров реваншизм, что никак не может устроить Москву.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"