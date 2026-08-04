В СФ заявили о провале 40-дневного плана Зеленского по давлению на РФ Зампред СФ Басюк: 40-дневный план Зеленского привел Киев к провалу

Москва4 авг Вести.40-дневный план главы киевского режима Владимира Зеленского, который был направлен на создание видимости военных успехов и получение дополнительной поддержки от западных спонсоров, вылился для Украины в тяжелейшую ситуацию на фронте и потери в экономике. Об этом ТАСС заявил зампред комитета СФ по обороне и безопасности Константин Басюк.

Достичь главных целей - изолировать Крым, нанести поражение нашему энергетическому комплексу и в конечном итоге раскачать Россию изнутри перед выборами у киевского режима однозначно не вышло… Стоит отметить, что ответ мы также даем более чем адекватный. Для Киева их 40-дневный план оборачивается и тяжелейшей ситуацией на фронте, где продвижение российских войск системно, и потерями портов и судоходства в Черном море, и утратой сотен АЗС, и политическим кризисом сказал он

При этом Басюк подчеркнул, что "расслабляться точно не время", так как заявления киевских властей однозначны - они будут продолжать этот план независимо от сроков.

Так что делаем выводы и продолжаем решать задачи СВО заключил сенатор

Ранее депутат Государственной думы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал 40-дневный план Зеленского "порталом в ад" для самой Украины, потому как именно его реализация побудила Россию поменять тактику ведения боевых действий, усилив удары по логистическим узлам и украинской энергетической инфраструктуре.