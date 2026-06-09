Москва9 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский осознает свое поражение, но несмотря на это пытается активно торговаться. Об этом журналист ИС "Вести" Валентин Богданов написал в своем канале в мессенджере MAX.

По его мнению, Зеленскому все-таки придется пойти на серьезные уступки.

Если отбросить всю истерическую мишуру, исходящую из Киева в последние дни, то Зеленский выглядит как человек, который отчаянно торгуется, понимая при этом, что ему все равно придется уступить. Как и что - пока нам неведомо. Но что-то серьезное. Чистая интуиция написал журналист

Тем временем Украина продолжает испытывать нехватку средств ПВО. Одна из причин – медленные поставки США. Отмечалось, что Украина способна противостоять различным видам ракет или дронов, но не может бороться с баллистическими ракетами.