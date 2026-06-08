Зеленский пожаловался на США из-за медленных поставок средств ПВО Зеленский пожаловался на медленные поставки средств ПВО из США

Москва8 июн Вести.Украина испытывает дефицит средств ПВО из-за их медленных поставок из США. Об этом рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News.

Он также отметил, что Украина способна противостоять различным видам ракет или дронов, но не может бороться с баллистическими ракетами.

Проблемы связаны с противовоздушной обороной, в частности, с большим дефицитом ракет для борьбы с баллистическими ракетами, а также с очень медленной их поставкой из США из-за Ирана заявил Зеленский

В мае Зеленский подтвердил отправку специальных писем президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу. В письме глава киевского режима указал, что Украине требуется обеспечить большую защиту от баллистических ракет.

До этого спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат сообщил, что ВСУ испытывают серьезный дефицит ракет, в частности, для оснащения систем ПВО.