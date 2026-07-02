Москва2 июлВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила ни одной из 200 ракет для систем противовоздушной обороны, поставка которых ранее была согласована с западными партнерами.
По словам Зеленского, Киев уже перечислил средства за эти ракеты, в том числе в рамках договоренностей с Норвегией, однако поставки до сих пор не состоялись.
С Норвегией... [договорились] о готовности проплатить 200 ракет. Из этих 200 ракет ни одной не пришлосказал он на видео, которое публикуют украинские СМИ
Зеленский также заявил, что украинской стороне приходится добиваться выполнения уже достигнутых соглашений с партнерами. По его словам, Киев рассчитывает не на расширение помощи, а на исполнение ранее данных обязательств.
Ранее представитель украинского МИД Георгий Тихий сообщал, что Киев ведет переговоры с зарубежными партнерами о приобретении ракет для систем ПВО с истекающим сроком годности.