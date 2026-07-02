Зеленский сообщил, что Украина не получила 200 оплаченных ракет для систем ПВО

Зеленский пожаловался, что Киев не получил 200 обещанных ракет для ПВО Зеленский сообщил, что Украина не получила 200 оплаченных ракет для систем ПВО

Москва2 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила ни одной из 200 ракет для систем противовоздушной обороны, поставка которых ранее была согласована с западными партнерами.

По словам Зеленского, Киев уже перечислил средства за эти ракеты, в том числе в рамках договоренностей с Норвегией, однако поставки до сих пор не состоялись.

С Норвегией... [договорились] о готовности проплатить 200 ракет. Из этих 200 ракет ни одной не пришло сказал он на видео, которое публикуют украинские СМИ

Зеленский также заявил, что украинской стороне приходится добиваться выполнения уже достигнутых соглашений с партнерами. По его словам, Киев рассчитывает не на расширение помощи, а на исполнение ранее данных обязательств.

Ранее представитель украинского МИД Георгий Тихий сообщал, что Киев ведет переговоры с зарубежными партнерами о приобретении ракет для систем ПВО с истекающим сроком годности.