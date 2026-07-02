Минобороны Украины попросило ракеты для Patriot у почти 40 стран

Украина клянчит зенитные ракеты у 40 стран Минобороны Украины попросило ракеты для Patriot у почти 40 стран

Москва2 июл Вести.Министр обороны Украины Михаил Федоров обратился почти к 40 странам с просьбой предоставить ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.

В ведомстве пожаловались, что сейчас ракет не хватает для защиты. Однако украинцы знают, что в арсеналах партнеров эти боеприпасы есть.

Министр обороны Украины уже обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце – в обмен на будущие поставки, законтрактованные для Украины говорится в сообщении минобороны Украины

2 июля глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал союзников Украины, что они срывают поставки зенитных боеприпасов. В частности, он упомянул о контракте на 200 ракет, которые готова оплатить Норвегия. Однако ни одного боеприпаса Украина так и не получила.

По словам Зеленского, киевскому режиму приходится выбивать из партнеров уже согласованные поставки.