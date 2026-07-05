Зеленский вновь требует от Запада ракеты-перехватчики для Patriot Зеленский вновь призвал союзников дать Украине ракеты для Patriot

Москва5 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой предоставить Украине дополнительные ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.

Украина критически нуждается в ракетах-перехватчиках для систем Patriot. И все мы знаем, что у наших партнеров они есть. … Пожалуйста, помогите сделать это возможным заявил он в ходе выступления на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, слова Зеленского приводят украинские СМИ

Политик подчеркнул, что поставки таких ракет имеют принципиальное значение для ВСУ.

2 июля стало известно, что министр обороны Украины Михаил Федоров обратился почти к 40 странам с просьбой предоставить ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее также сообщалось, что российская армия в ночь на четверг нанесла массированный удар по инфраструктуре ТЭК и ОПК в Киеве и области. ВС РФ удалось поразить также аэродромы противника в Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской и Киевской областях.