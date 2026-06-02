Зеленский просил западные страны дать ему вооружения после удара ВС РФ

Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал у западных стран предоставить ему новые вооружения после российских ударов по украинским военным объектам.

Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на запрашиваемые вооружения.

Если Украина не будет защищена от ударов баллистики и других ракет, эти удары будут продолжаться. Европе нужна собственная противоракетная оборона... И обязательно нужна помощь Соединенных Штатов в поставке ракет для Patriot написал Зеленский в своем Telegram-канале

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима не в состоянии добиться прекращения ударов по украинским объектам.