Москва2 июнВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал у западных стран предоставить ему новые вооружения после российских ударов по украинским военным объектам.
Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на запрашиваемые вооружения.
Если Украина не будет защищена от ударов баллистики и других ракет, эти удары будут продолжаться. Европе нужна собственная противоракетная оборона... И обязательно нужна помощь Соединенных Штатов в поставке ракет для Patriotнаписал Зеленский в своем Telegram-канале
Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима не в состоянии добиться прекращения ударов по украинским объектам.