Москва2 июн Вести.Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он не сможет добиться прекращения ударов по стране. Об этом Мендель написала в социальной сети X.

После серии взрывов в Киеве Мендель раскритиковала подход к обсуждению путей завершения конфликта и высказала мнение о перспективах дальнейшего развития ситуации.

Отчаянные голоса умоляют положить конец этому кошмару. Но любой призыв остановить эту бойню клеймят как непатриотичный, опасный и даже "пророссийский". Так что завтра Зеленский, скорее всего, в очередной раз пообещает отомстить. И этот ужас будет повторяться до тех пор, пока не произойдет что-то действительно невообразимое. А между тем все больше семей будут тихо собирать вещи и планировать бегство написала бывший пресс-секретарь Зеленского

Ранее Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса. В ведомстве заявили, что атака стала ответом на действия киевского режима и затронула объекты в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Украинские СМИ в ночь на 2 июня сообщали о взрывах в ряде городов страны.

Президент России Владимир Путин во время совещания о мерах поддержки пострадавших от преступлений ВСУ в Старобельске и Геническе заявлял, что киевский режим сам решил придать "новое качество" конфликту. Российский лидер подчеркнул, что ответственные за теракты понесут неотвратимое наказание.