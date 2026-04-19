Москва19 апр Вести.На улицах Украины творится ужас из-за мобилизации. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она отметила в соцсети X, что все, кого она знает, согласились бы на компромисс ради достижения мира в самые кратчайшие сроки.

На улицах Украины царит хаос. Недоверие к правительству растет с каждым днем написала Мендель

Так бывший пресс-секретарь Зеленского прокомментировала очередной случай насильственной мобилизации.

18 апреля сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) попытались задержать жителя Киева, но он вырвался и попытался уехать от них на машине. Тогда один из работников ТЦК несколько раз выстрелил вслед автомобилю.

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, комментируя этот случай, заявил, что инцидент свидетельствует о кризисе власти и указывает на деградацию режима Зеленского.