Мендель: большая часть украинцев считают, что Киев должен пойти на компромиссы Мендель заявила о готовности большинства украинцев к компромиссам в конфликте

Москва27 апр Вести.Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель поделилась наблюдениями о настроениях среди украинцев в социальной сети X. По ее словам, значительная доля населения страны полагает, что Киеву стоит проявить гибкость для разрешения конфликта.

Большая часть украинского общества — почти все, с кем я разговариваю, — считают, что Украина должна пойти на компромиссы и как можно скорее закончить эту войну. Но это не то, что вы видите в новостях отметила она

Мендель указала, что результаты опросов общественного мнения формируют лишь около 10% граждан, демонстрирующих неизменную поддержку Зеленского, решимость продолжать борьбу и отказ от любых сделок. Такие данные, по ее мнению, отражают не всю страну, а только тех, кто еще имеет возможность высказываться публично.

Зеленский — не первый удобный диктатор, которого Запад решил поддержать. Но в эпоху интернета скрывать правду становится все сложнее. Все больше украинцев расскажут вам, что происходит на самом деле добавила она

Ранее президент США Дональд Трамп выразил удивление по поводу неготовности Зеленского к компромиссам ради урегулирования ситуации на Украине. Американский лидер подчеркнул, что с главой киевского режима "гораздо сложнее заключить сделку", нежели с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил об открытости Москвы к мирному разрешению украинского кризиса и о надежде на скорое возобновление дипломатической активности.