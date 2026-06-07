Мендель рассказала об онлайн-революции на Украине из-за недовольства конфликтом Мендель: на Украине зреет онлайн-революция

Москва7 июн Вести.На Украине происходит онлайн-революция. Миллионы украинских противников конфликта с Россией создали множество постов, заполнили своими комментариями в соцсетях, видео и публикациями интернет. Так они выражают свое несогласие с националистической пропагандой и с официальным курсом Киева, считает бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

По ее мнению, интернет дал украинцам "психологическое убежище". Интернет стал тем местом, где люди наконец смогли высказаться.

Эта онлайн-революция, возможно, не свергнет Зеленского завтра. Но она ежедневно подрывает основы его морального авторитета написала Мендель на своей странице на платформе Substack

По словам Мендель, украинцы заявляют, что хотят мира, нормальной жизни, хотят, чтобы дети были живы. Многие боятся спецслужб, добавила бывший пресс-секретарь главы киевского режима, значительная часть критиков действуют из-за рубежа.

Мы не можем позволить себе продолжать политику "войны до победы", которая все больше выглядит как война ради войны – обогащение узкого круга и разрушение нации добавила Мендель

При этом она пояснила, что голоса миллионов украинцев для западных СМИ становятся неудобными и игнорируемыми. Нарратив об Украине, как о "щите Европы" от России, позволяет западной прессе обходить такие явления, как усталость украинского общества от войны, падение доверия власти, коррупционные скандалы и насильственную мобилизацию. Украинские власти, продолжила Юлия Мендель, могут запугивать граждан и насильно их мобилизовать, но не могут помешать миллионам украинцев делиться правдой в интернете.

Ранее Юлия Мендель пояснила, почему Зеленский не хочет установления на Украине мира.