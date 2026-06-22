Мендель: конфликт на Украине устраивает Зеленского и не коснулся его лично

Мендель считает, что украинский конфликт устраивает Зеленского Мендель: конфликт на Украине устраивает Зеленского и не коснулся его лично

Москва22 июн Вести.Украинский конфликт устраивает главу киевского режима Владимира Зеленского и почти не коснулся его лично. Такое мнение выразила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель на своей странице в соцсети Х.

По ее словам, Зеленский выдвигает позицию, что статус-кво – "это единственный путь к спасению Украины", но все большее количество украинцев и граждан западных стран "могут ясно видеть, что статус-кво - это, по сути, путь к разрушению Украины".

Когда я в очередной раз слышу, как Зеленский говорит о "размышлениях о новых форматах", становится очевидно, что эта война его полностью устраивает и почти не коснулась его лично сказано в посте

По мнению Мендель, пока некоторые все еще надеются, что мирное соглашение может быть подписано этим летом, Зеленский говорит, что "Европа думает о формате" переговоров, "и продолжает нагнетать риторику".

Мендель также выразила мнение, что статус-кво на самом деле означает, что будет все меньше людей и все больше разрушений, а также он, по ее мнению, означает более хрупкую экономику и растущий авторитаризм.

Ранее Мендель осудила западных экспертов и политиков, которые "борются с Россией, не выходя из-за своих клавиатур".