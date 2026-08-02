Бывшая пресс-секретарь Зеленского: он стал главной проблемой Украины

Бывшая пресс-секретарь Зеленского назвала его главной проблемой Украины Бывшая пресс-секретарь Зеленского: он стал главной проблемой Украины

Москва2 авг Вести.Владимир Зеленский стал для Украины главной проблемой, мир в итоге стал отождествлять страну с ним, заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью Journal du Dimanche.

По ее мнению, Зеленский поверил в свой полностью сфабрикованный образ.

Я считаю, что он стал главной проблемой моей страны. Мир в итоге стал отождествлять Украину с лицом одного человека сказала Мендель

Зеленский, продолжила она, является главным бенефициаром украинского конфликта, именно благодаря которому он может оставаться у власти ввиду отмены выборов. Компании, принадлежащие его окружению, получают миллиарды евро из ЕС, добавила Мендель.