Мендель: Зеленский продолжает притворяться, что не имеет отношения к Ермаку

Москва14 мая Вести.Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала поведение главы киевского режима в связи с раскрытой коррупционной схемой с участием экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Мендель напомнила, что Ермак был "давним другом" Зеленского, шесть лет руководил его аппаратом и "по-прежнему управляет множеством дел в государстве без какой-либо должности".

Я подчеркну, что Владимир Зеленский продолжает притворяться, будто у него нет никакого отношения к господину Ермаку написала Мендель в соцсети X

По ее словам, Ермак "в какой-то момент отвечал практически за каждое решение в стране", взяв под контроль судебную систему и правоохранительные органы и оказывая влияние на военных и правительство. Он, указала Мендель, смог избавиться "от всех людей", близких к Зеленскому, включая тех, кто "строил бизнес" главы киевского режима и знал его несколько десятков лет. Заменив всю команду, Ермак стал "единственным источником информации" для Зеленского.

11 мая Ермаку предъявили обвинение в легализации 460 млн гривен при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины отправил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 млн гривен. Экс-глава офиса Зеленского заявил, что такой суммы у него нет.