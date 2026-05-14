Жертвой скандала вокруг Ермака может стать Зеленский Арест Ермака — свидетельство глобальных изменений во власти на Украине

Москва14 мая Вести.Арест бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака — свидетельство того, что в стране начались серьезные изменение. Об этом пишет издание "Страна.ua".

Отмечается, что случившееся сулит тяжелые времена для лидера киевского режима.

Начиная с подозрения Миндичу и заканчивая подозрением самому Ермаку по делу коттеджного городка "Династия", фигурантом которого, теоретически, может стать и Зеленский, если подтвердится информация, что там строился дом и для него сообщается в Telegram-канале издания

Дело в том, что нанесен удар по ближайшему соратнику Зеленского. Даже после отставки Ермак сохранял огромное влияние на политические процессы в стране.

Кроме того, удар по Ермаку — это удар по всей системе управления Зеленским силовой и политической вертикалью власти в стране. Издание не исключает, что в перспективе жертвой скандала может стать сам лидер киевского режима.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил о том, что Зеленский хотел развестись с супругой. В качестве откупа он строил для нее особняк в элитном жилом комплексе, из-за которого и предъявили обвинения Ермаку.