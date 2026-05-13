Москва13 мая Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский хотел развестись со своей супругой Еленой. В качестве компенсации для нее строился дом в элитном комплексе "Династия" под Киевом.

На днях экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку было предъявлено обвинение в причастности к отмыванию 10,5 миллиона долларов при строительстве элитного жилья в пригороде Киева. Речь идет о проекте строительства частных резиденций "Династия". В этом элитном комплексе и строился дом для Елены Зеленской.

Источник в российских силовых структурах сообщил РИА Новости, что для супруги лидера киевского режима строился четвертый дом в кооперативе. Он предназначался в качестве компенсации перед разводом.

Кроме того, сообщил источник, владельцем этого особняка числится некий "Вова". Бывшая пресс-секретарь лидера киевского режима Юлия Мендель ранее уже говорила, что на "пленках Миндича" под кличкой "Вова" фигурирует Владимир Зеленский.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров пояснил ИС "Вести", почему лидера киевского режима не включают в расследование Национального антикоррупционного бюро страны.