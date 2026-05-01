Мендель: на новых "пленках Миндича" могла быть записана жена Зеленского

На новых аудиофайлах из дела Миндича может быть записан голос жены Зеленского Мендель: на новых "пленках Миндича" могла быть записана жена Зеленского

Москва1 мая Вести.На очередных аудиозаписях, сделанных в квартире бежавшего с Украины бизнесмена Тимура Миндича, может быть записан голос первой леди Украины Елены Зеленской, утверждает бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, обнародование этих материалов ожидается в ближайшее время.

Мендель выразила негодование по поводу того, что Зеленский и его окружение продолжают обогащаться на фоне происходящего на Украине.

Мой народ умирает ради того, чтобы один человек и его друзья могли неприлично разбогатеть написала она на странице в соцсети X

Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима добавила, что продолжающийся конфликт стал для него не только способом удержания власти, но и источником дохода.

Первая часть расшифровок аудиозаписей, сделанных в квартире Миндича, содержала обсуждение многомиллионных контрактов и финансирования производства дронов между бизнесмена и бывшим министром обороны Рустемом Умеровым.

Другие фрагменты этих материалов свидетельствуют о разговорах по поводу обустройства четырех особняков, строящихся в элитном пригороде, для Миндича, а также для "Вовы" и "Андрея" — предположительно, имелись в виду Владимир Зеленский и бывший глава его офиса Андрей Ермак.

Осенью 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью государственной компании "Энергоатом".

Позднее стало известно, что бизнесмен покинул Украину и сейчас находится в Израиле. Во время обыска в его киевской квартире нашли два карабина, автомат, ружье и пистолет.

Украинские правоохранительные органы направили Тель-Авиву запрос на экстрадицию Миндича.