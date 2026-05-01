Москва1 маяВести.На очередных аудиозаписях, сделанных в квартире бежавшего с Украины бизнесмена Тимура Миндича, может быть записан голос первой леди Украины Елены Зеленской, утверждает бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.
По ее словам, обнародование этих материалов ожидается в ближайшее время.
Мендель выразила негодование по поводу того, что Зеленский и его окружение продолжают обогащаться на фоне происходящего на Украине.
Мой народ умирает ради того, чтобы один человек и его друзья могли неприлично разбогатетьнаписала она на странице в соцсети X
Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима добавила, что продолжающийся конфликт стал для него не только способом удержания власти, но и источником дохода.
Первая часть расшифровок аудиозаписей, сделанных в квартире Миндича, содержала обсуждение многомиллионных контрактов и финансирования производства дронов между бизнесмена и бывшим министром обороны Рустемом Умеровым.
Другие фрагменты этих материалов свидетельствуют о разговорах по поводу обустройства четырех особняков, строящихся в элитном пригороде, для Миндича, а также для "Вовы" и "Андрея" — предположительно, имелись в виду Владимир Зеленский и бывший глава его офиса Андрей Ермак.
Осенью 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью государственной компании "Энергоатом".
Позднее стало известно, что бизнесмен покинул Украину и сейчас находится в Израиле. Во время обыска в его киевской квартире нашли два карабина, автомат, ружье и пистолет.
Украинские правоохранительные органы направили Тель-Авиву запрос на экстрадицию Миндича.