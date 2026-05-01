"Просто шокировали": СМИ о последствиях новых "пленок Миндича" для Зеленского BZ: Зеленский из-за нового аудио по делу Миндича рискует оказаться под давлением

Москва1 мая Вести.Аудиозаписи, связанные с фигурантами коррупционного скандала на Украине, могут стать серьезным ударом для главы киевского режима Владимира Зеленского, превратившись в инструмент внутриполитического давления на него, пишет газета Berliner Zeitung (BZ).

В статье говорится, что "секретные аудиозаписи просто шокировали правительство Украины".

29 апреля одно из украинских изданий разместило новые материалы расследования, которое проводят сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Первая часть расшифровок аудиозаписей, сделанных в квартире близкого к Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича, содержала обсуждение многомиллионных контрактов и финансирования производства дронов между бизнесмена и бывшим министром обороны Рустемом Умеровым.

Другие фрагменты этих материалов свидетельствуют о разговорах по поводу обустройства четырех особняков, строящихся в элитном пригороде, для Миндича, а также для "Вовы" и "Андрея" — предположительно, имелись в виду сам Зеленский и бывший глава его офиса Андрей Ермак.

В свою очередь, бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель утверждает, что на очередных аудиозаписях по делу предпринимателя Тимура Миндича", которые будут обнародованы в ближайшее время, можно услышать голос супруги главы киевского режима Елены Зеленской.