Москва1 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский выстроил на Украине целую мафиозную структуру, при этом государственные органы стали для его окружения чем-то вроде "банкоматов". Об этом заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, комментируя новые фрагменты пленок, которые появились в рамках расследования дела бизнесмена Тимура Миндича.

Зеленский не просто окружил себя командой - он построил целую мафиозную структуру. Государственные учреждения превратились в личные банкоматы для приятелей [Зеленского] написала она в соцсети X

По мнению Мендель, друзья Зеленского не только руководят украинским правительством, но и сказочно богатеют на этом. Бывший пресс-секретарь указала, что, согласно новым фрагментам пленок, приближенные президента использовали свои возможности, чтобы поставить подконтрольных людей в наблюдательные советы государственных организаций, в частности, в Sense Bank - бывший "Альфа-банк Украина", который был национализирован властями в июле 2023 года. Кроме того, как подчеркивает экс-пресс-секретарь, они выводили деньги из государственных предприятий, скупая их за бесценок, и лично выбирали, кому занять министерские кресла.

29 апреля одно из украинских изданий разместило новые материалы расследования, которое проводят сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В первой части расшифровок аудиозаписей, которые были сделаны в квартире Тимура Миндича - предпринимателя, приближенного к Зеленскому, - обсуждались многомиллионные контракты, а также вопросы финансирования производства беспилотников между этим бизнесменом и бывшим министром обороны Рустемом Умеровым.

Другие фрагменты из этих материалов говорят о том, что велись беседы по поводу обустройства четырех особняков, которые строятся в элитном пригороде, - для самого Миндича, а также для "Вовы" и "Андрея". Как предполагается, под этими именами имелись в виду непосредственно Зеленский и бывший руководитель его администрации Андрей Ермак.