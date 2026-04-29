На Украине заметили усиление признаков коррупционных схем в окружении Зеленского Мендель: новые данные НАБУ об окружении Зеленского рисуют мрачную картину

Москва29 апр Вести.Пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель обратила внимание на новые подробности дела о коррупции в высших эшелонах власти на Украине. По ее словам, в окружении Зеленского усиливаются признаки коррупционных схем.

Новые данные, полученные от собственных украинских антикоррупционных органов, рисуют гораздо более мрачную картину написала Мендель в статье на Substack

Ближайшее окружение Зеленского, по ее словам, все больше становится похоже "на авторитарную сеть мафиозного типа".

Члены президентской свиты, как добавила Мендель, торгуются из-за откатов, средств на залог и сохранения элитной недвижимости в то время, как на фронте погибают люди.

Новые данные о расследовании коррупции, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), были опубликован украинскими СМИ 29 апреля. Из материала следовало, что фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен Тимур Миндич обсуждал многомиллионные контракты в сфере обороны с занимавшим ранее должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) Рустемом Умеровым.