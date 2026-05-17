РИА Новости: на Украине НАБУ и САП готовят арест жены Зеленского РИА Новости: НАБУ и САП готовятся арестовать жену Зеленского

Москва17 мая Вести.У Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) накопилось большое количество поводов для ареста жены Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

В настоящее время НАБУ и САП завершают расследование против жены главы киевского режима Елены Зеленской​​​. Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым сообщил собеседник агентства

Уточняется, что Зеленский "в курсе" ситуации, поэтому усилил охрану своей семьи и начала "торги" с западными партнерами.

Украинские политтехнологи рекомендуют своему "шефу" официально и максимально публично развестись, а в СМИ запустить тезис, что с 2019 года Елена фактически не видит своего супруга. Сам Зеленский рассматривает данную ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь добавил он

По словам бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, глава киевского режима в истерике из-за ареста экс-главы его офиса Андрея Ермака.