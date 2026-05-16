Мендель заявила, что Зеленский находится в истерике из-за ареста Ермака Юлия Мендель заявила об истерике Зеленского на фоне дела Ермака

Москва16 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский в истерике из-за ареста экс-главы его офиса Андрея Ермака, заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Она указала на очередное беспочвенное заявление главы киевского режима о якобы готовящихся Россией покушениях на руководство Украины.

Я заметила, что подобные заявления с его стороны усиливаются во время крупных кризисов. Например, сейчас, когда его ближайший соратник арестован по подозрению в коррупции написала она в X

Мендель также заметила, что проверить эти заявления Зеленского невозможно, кроме как "просто поверить" ему на слово.

По словам Мендель, Зеленский "продолжает притворяться", что не имеет никакого отношения к Ермаку. Она отметила, что Ермак был "давним другом" главы киевского режима, шесть лет руководил его аппаратом и "по-прежнему управляет множеством дел в государстве без какой-либо должности".