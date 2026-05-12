Украинский депутат считает, что дело Ермака заставило элиты думать о капитуляции Депутат Рады Бужанский: элиты в Киеве стали думать о безоговорочной капитуляции

Москва12 мая Вести.Депутат украинской Верховной рады Максим Бужанский считает, что в украинской элите задумались о безоговорочной капитуляции после обвинений против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и слов бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель.

По словам депутата, дело Ермака "вполне воодушевило" часть элит, однако заявления Мендель заставили их "в ужасе содрогнуться".

Элиты "справедливо" предположили, что Украину "ведут не к миру, но к полной и безоговорочной капитуляции", отметил в своем канале в Telegram Бужанский.

Без условий, гарантий, компенсирующих механизмов и хоть какой-то тени понимания того, что же дальше добавил он

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметила, что Зеленскому все равно на людей, его волнует сохранение власти. Она также предположила, что у него может быть умственное расстройство.

Обвинение Ермаку было предъявлено ранее Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В российском МИД назвали случай с Ермаком результатом игнорирования Киевом сигналов из США.